شاهد.. الجبير يشرح لرئيسة الاتحاد الروسي طرق شرب القهوة !

انتشر على مواقع الإنترنت مقطع فيديو لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير، وهو يشرح لرئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو، طرق الضيافة وتقديم القهوة في السعودية.

ويظهر في الفيديو الجبير وهو يعرض هدية مقدّمة من السعودية إلى روسيا، وهي من ضمن التقاليد البروتوكولية التي تتجلى عادة بتقديم الضيوف الدبلوماسيين أو الوزراء وكبار الشخصيات، هدايا معبرة عن ثقافة وتقاليد البلاد الضيف إلى البلد المضيف.

وكانت الهدية التي ظهرت في الفيديو هي “دلة قهوة” وفناجين، شرح من خلالها الجبير كيف تُشرب القهوة، وما الفرق بين تحريك الفنجان أو وضعه على الطاولة في المجتمع السعودي.

يذكر أن الملك سلمان وصل الأربعاء 4 أكتوبر/تشرين الأول 2017، إلى موسكو في زيارة تاريخية هي الأولى لملك سعودي إلى روسيا، ويتوقع أن يلتقي الخميس 5 أكتوبر/تشرين الأول 2017، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومن المرتقب أن تتصدر أجندة القمة المرتقبة بين الزعيمين السعودي والروسي، العديدُ من الملفات الاقتصادية والسياسية، سواء على صعيد تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لا سيما قطاع الطاقة، أو على صعيد القضايا الإقليمية والدولية، وخصوصاً الأزمة السورية.

وقال الكرملين، في وقت سابق من الأربعاء، إنه من المتوقع أن يكون التعاون العسكري التقني مطروحاً على أجندة اللقاء المرتقب بين الرئيس الروسي والعاهل السعودي.

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