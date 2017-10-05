جميع أبناء المسؤولين السوريين سيلتحقون بالخدمة العسكرية

وخلال حضوره كرنفال بمناسبة الذكرى الـ 49 لتأسيس “اتحاد شبيبة الثورة” في حمص أمس، الثلاثاء 3 تشرين الأول، قال الهلال إن السلطات تحقق في مسألة تهرب أولاد المسؤولين من الجيش.

وقال الأمين القطري المساعد، هلال الهلال، إن الدولة “ستحاسب” كل مسؤول هرب ابنه خارج البلد، وفق ما نقل عنه، وأضاف أنه “تم إعفاء العديد منهم من مهامه” على خلفية الأمر.

وسبق أن دعا الهلال، خلال مؤتمر شعبة الخطوط الأمامية بالقنيطرة عام 2015، إلى محاسبة وفصل كل مسؤول أولاده خارج الوطن، هروبًا من الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية.