كلمة مؤثرة لخطيب “الشدياق”.. هذا ما قاله

لم تستفق مزيارة بعد من هول صدمة اغتصاب ابنتها الشابة ريا فرنسوا الشدياق ابنة السادسة والعشرين سنة وقتلها، بعد جريمة شنيعة ارتكبها ناطور قصرهم باسل حمودي.

وبعد ان اتخذ اهالي البلدة قرارا بطرد السوريين من بلدة مزيارة، ورفضوا ان يدخل سوري واحد الى البلدة، مطالبين من المتواجدين فيها المغادرة, تحدّث خطيب المغدورة ريا الشدياق، كريم بو شمونة في اعتصام الاحياء القديمة, مطالبا باعدام القاتل وسط مزيارة.

وفي كلمة أكثر من مؤثرة اعتبر ان النازحين السوريين في ارضنا, اصبحوا مغتصبين للأرض وللعرض, وليسوا بنازحين, لافتا الى عدد الجرائم التي يرتكبونها.

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