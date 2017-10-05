هدنة من الحرب على كامل الأرض السورية لـ “90” دقيقة!

هذه الحالة من الحماس انعكست على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدّل آلاف السوريين صورهم الشخصية على موقع فيسبوك، بإضافة صورة جماعية لمنتخب بلادهم، فيما نشرت بعض الصفحات فيديوهات داعمة للمنتخب، من مواطنين سوريين، ومشاهير سوريا من فنانين وإعلاميين وشخصيات عامّة.

وتقام المباراة المصيرية في مدينة مالاكا الماليزية، عند الساعة الثالثة والنصف من عصر اليوم الخميس بالتوقيت المحلي للعاصمة السورية دمشق. وأعلنت قنوات bINSPORTs الرياضية القطرية عن نقل المباراة مجاناً عبر القناة المفتوحة على نايل سات، في حين جهزّت الحكومة السورية شاشات كبيرة لعرض المباراة في الساحات العامة.

وخسر «نسور قاسيون» فرصة التأهل المباشر إلى مونديال روسيا، بعد تعادل صعب مع إيران، بهدف هزّ به عمر السومة شباك المنتخب الإيراني. وفي حال تجاوزه منتخب أستراليا، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، سيواجه المنتخب السوري رابع منطقة الكونكاكاف «أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي» ذهاباً وإياباً لتحديد المتأهل إلى نهائيات كأس العالم.

المنتخب السوري ينافس في ظل ظروف صعبة تمر بها بلاده، حيث حالت الأوضاع الأمنية دون خوض المنتخب المباريات على أرضه، إضافة إلى صعوبة تجميع اللاعبين والاعتماد بشكل كبير على السوريين المحترفين خارجياً. وكان لافتاً عودة لاعبين سوريين إلى المنتخب بعد اتخاذهم مواقف معارضة، وهما فراس الخطيب وعمر السومة.