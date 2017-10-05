كيف سيكون الطقس غداً.. ؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، بحيث تكون الاجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة خلال الفترة الصباحية ويستقر اعتبارا من بعد الظهر. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة طقس خريفي متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

-الطقس في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الجبال وضباب محلي على المرتفعات يتحول مساء الى غائم مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة ليلا في المناطق الجنوبية.

الجمعة: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، بحيث تكون الاجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة خلال الفترة الصباحية، يستقر الطقس اعتبارا من بعد الظهر.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 17 الى 32 درجة، فوق الجبال من 12 الى 23 درجة، في الأرز من 9 الى 17 درجة، في الداخل من 13 الى 28 درجة.

-الرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية نهارا، جنوبية شرقية، سرعتها من 10 الى 30 كلم/س.

-الانقشاع جيد إجمالا، متوسط محليا على المرتفعات.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 45 % و70%

-حال البحر متوسط ارتفاع الموج رارة سطح الماء 27 درجة.

-الضغط الجوي 761 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:06:35 ساعة غروب الشمس:18:17

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