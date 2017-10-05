مشروع “موازنة 2017” قد أنجز

غرّد النائب إبراهيم كنعان على حسابه على تويتر قائلاً: “ضبط الهدر ومكافحة الفساد وتعزيز إمكانيات الدولة وإيراداتها فعلياً وليس نظرياً أو انتخابياً يبدأ بالموازنة”.

وقال: “درس مشروع موازنة العام 2017 قد أنجز وتقرير لجنة المال والموازنة قد سلم بالأمس إلى دولة رئيس مجلس النواب”.

وأضاف: “عقدنا اكثر من ٥٠ جلسة بأربعة اشهر وأشكر كل النواب المتعاونين وفريق العمل”، مشيرًا إلى أنّ “الرقابة البرلمانية على مالية الدولة مسار يبدأ بالموازنة كما فعلنا وينتهي بالحسابات المالية”.

وأكّد أنّ “الوفر ليس وهمياً بل حقيقي ويصبح نهائياً بعد اقراره في الهيئة العامة فهل يجرؤ المجلس على هذه الخطوة الاصلاحية؟”، لافتًا إلى أنّ “توصيات لجنة المال تم اعتمادها في اعداد مشروع موازنة ٢٠١٨ والمسار الاصلاحي الجدي بدأ “.

هذا، وصرّح أنّ “مجموع نفقات الموازنة وصل الى ٢٢ مليار دولار والعجز ٧٢٨٩ مليار ليرة”.

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