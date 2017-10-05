وفد من “حماس” لـ”ميقاتي”: أمن المخيمات هو أولوية

أكّد المسؤول السياسي لحركة “حماس” في الشمال ​أحمد الأسدي​ أنّ “أمن المخيمات هو أولوية لدى ​حركة حماس​، وأنّ الحركة لا تقبل باستخدام المخيمات كصناديق بريد لتوجيه رسائل سياسية وأمنية لأي طرف خارجي، ولا أن تكون منطلقا لأي عمل تخريبي”.

وخلال لقائه مع وفد من الحركة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق ​نجيب ميقاتي​، أكد الأسدي بأنّ المصالحة هي خيار الحركة وأنّ قرار الحركة واضح في انجاز المصالحة وإنهاء الانقسام وتوحيد الصف الداخلي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

بدوره، رحب ميقاتي بوفد الحركة، وأكد دعمه للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وأثنى على جهود الحركة في سعيها لنبذ الفرقة وإنهاء الانقسام وحرصها على مصلحة شعبها والجوار.

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