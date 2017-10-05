مجدّداً.. “إهدن” تتحرّك

أصدرت بلدية زغرتا اهدن بيانا ثانيا بهدف تنظيم الوجود الأجنبي في نطاق بلديتها وتذكير المؤجر، الكفيل والأجنبي بواجباته، طالبة من كل الأفرقاء “تسوية اوضاعهم قبل نهاية شهر تشرين الاول الحالي تحت طائلة المسؤولية واتخاذ صفة الادعاء في حقه”.

وعدد البيان واجبات المؤجر وهي: “تسجيل عقد ايجار عند كاتب العدل وفي البلدية مرفق بالمستندات التالية، خريطة المسكن المنوي تأجيره ومساحته، سند ملكية او افادة عقارية، تحديد عدد المستأجرين المقيمين في هذه المساحة (4 اشخاص كحد اقصى لكل غرفة 12 م2 بحسب معايير منظمة الصحة العالمية) وعن وجود منتفعات لها، صورة عن هوية المستأجر وافراد عائلته او المقيمين معه وعدم تأجير الوحدة السكنية لأكثر من عائلة واحدة”.

وفند واجبات الكفيل على النحو التالي: “تحديد المهنة او الوظيفة التي يكفل لها. لائحة باسم المكفولين، مركز الاقامة المنوي تأمينه ومدة الكفالة.

وحدد واجبات رب العمل او صاحب الورشة وهي “ان يتحمل مسؤولية الاجنبي/العامل خلال فترة تواجده لديه. للعمال المياومين التوجه الى مركز تجمع العمال لاستخدام يومي. تسجيل اسم صاحب الورشة/ رب العمل/ اسم العامل وتاريخ العمل. تحديد مكان العمل والالتزام بالدوام، وللعمال الثابتين التأكد من ان وضع الاجنبي هو قانوني وملتزم بشروط الاقامة والعمل”.

وأوضح البيان كيفية “الالتزام بمركز تجمع للعمال الاجانب، تحديده بالمكان (في زغرتا وفي اهدن). ضبط سجل خاص يحدد فيه اسم، رخصة اقامة، رخصة عمل العامل، مكان اقامته، اسم الكفيل، مركز العمل و نوع العمل. ارشاد عن القوانين التي يجب الالتزام بها. تحديد ساعات العمل من السابعة صباحا حتى الخامسة من بعد الظهر. اعطائه قسيمة يومية تغطي هذه المعلومات يحتفظ بها خلال النهار لابرازها عند الطلب. وتسجيل رقم وصورة عن دراجته النارية في حال وجدت.

ودعا البيان الأجنبي الى “الالتزام بالقوانين المفروضة من قبل وزارة الداخلية، الامن العام، وزارة العمل والبلديات. تأمين الاوراق الثبوتية له ولكل فرد معه.الحصول على اقامة صالحة/ ورخصة العمل للعمال، افادة البلدية في حال تغيير في مكان الاقامة، عدد الاشخاص، مكان العمل، الكفيل، او اي معلومة اخرى عن وضعه. عدم حمل السلاح او السلاح الابيض او التعاطي بالممنوعات”.

وشدد على العمال الليليين “حمل بطاقة التعريف/ مع بطاقة مرتبطة بمركز العمل. التجول في المناطق المرتبطة بمكان العمل والاقامة. الالتزام بدوامات العمل وعدم التنقل خارج الاوقات المسموح بها. احترام شروط السلامة وعدم التسبب بأي ازعاج. واستعمال الدراجات النارية الخاضعة لشروط البلدية”.

وطالب البيان الأجانب “بعدم التجمع في الساحات العامة، التجول من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا الا في الحالات الضرورية المبررة، الامتثال للقوانين في جميع الاحوال والتعاون مع الشرطة والحرس حفاظا على امن الجميع، التعاطي اللائق وعدم التسبب بضجيج او ازعاج تجاه الغير والحفاظ على مظهر لائق في الخارج”.

وأعلن البيان في الختام ان “شرطة البلدية وأجهزتها ستتابع ملاحقة اي مخالفة بالتنسيق مع القوى الامنية المختصة”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

