أحمد الحريري: “هكذا نحمي البلد.. “

أكّد الأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري أنّ “التسوية التي حصلت لا تعني أبدا ان التيار الوطني الحر سيصبح تيار مستقبل ولا تيار المستقبل سيصبح تيار وطني حر، لنكن واضحين، اتفقنا ان هناك نقاطا مشتركة يمكن أن نعمل على أساسها لحماية البلد، اما النقاط الخلافية فلدينا حلين لها، اما أن نعطل البلد بها او نضعها جانبا حتى تحل القضايا الاقليمية، لان لا احد منا قادر على تقرير ما سيحصل في سوريا والعراق واليمن وليبيا، هذه العاصفة الكبيرة هي عاصفة هوجاء، ونحن اخذنا قرارنا بان نقف على جانبها، لأننا اذا قررنا ان نقف في نصفها ستقتلعنا وهي تمر بما تخلفه من خراب”.

وأضاف الحريري، خلال تلبيته دعوة صلاح فريد الحاج إلى غداء تكريمي، قائلاً: “حماية البلد تكون بالحكمة والمواقف الوطنية، وتكون أيضا بما نعتبره العمود الفقري لتيار المستقبل وهو الاعتدال”.

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