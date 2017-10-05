محاضر ضبط بحق محال “الخليوي”

نظّمت ​وزارة الاقتصاد​ والتجارة 45 محضر ضبط بحقّ أصحاب مؤسّسات ومحال لبيع أسعار بطاقات تعبئة خطوط الهاتف الخليوي المسبقة الدفع بسبب مخالفتهم التسعيرة التي وضعتها وزارة الاتّصالات وهم سيحالون الى القضاء المختصّ.

وعملا بالقوانين والأنظمة المتعلّقة بحماية المستهلك خصوصا منها الفقرة الثالثة من المادّة 50 من القانون رقم 659/2005 التي تحظّر على المحترف بيع أو تأجير سلعة بثمن يفوق الثمن المعلن، أكدت الوزارة استمرارها في مراقبة الأسواق وفي ضبط أي محاولات لرفع الأسعار وهي تحذّر أصحاب المؤسسات والموزّعين من اللجوء الى أساليب غير قانونيّة لخداع المستهلك.

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