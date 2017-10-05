تباهى باصطياده 217 طيرا.. فادعى عليه “الخطيب” !

طلب وزير البيئة، طارق الخطيب، من المحامي العام البيئي في الشمال القاضي غسان باسيل، الادعاء على المواطن “محمد عرب”، وذلك بعد نشره فيديو يظهر فيه “عرب” متباهيا بعرض طرائد مصطادة على سيارته بتاريخ 24/9/2017.

كذلك طلب الخطيب الادعاء على كل من يظهره التحقيق شريكا أو محرضا أو متدخلا في هذه الجريمة البيئية، واتخاذ كل التدابير القانونية، لاعتبار هذا الامر مخالفة لقانون الصيد، ان لناحية كمية الطرائد إذ أقر “عرب” أنه اصطاد 217 طيرا من الطيور الممنوع صيدها، وان لناحية عرض الطرائد على السيارة.

تجدر الاشارة الى أنه وعملا بالمادة 15 من قانون الصيد البري، فإن من يخالف قانون الصيد حتى خلال فتح موسم الصيد يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي مطلق الاحوال بمصادرة السلاح المستعمل نهائيا وعند الاقتضاء بإتلاف الاجهزة والمواد والآلات والوسائل الممنوعة”.

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