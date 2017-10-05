“لقاء قمّة” بين بوتين وسلمان

أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الخميس، انّه يتطلّع الى تعزيز العلاقات مع روسيا لخدمة الاستقرار العالمي، وذلك مع انطلاق أعمال القمّة السعوديّة – الروسيّة في موسكو.

وأشاد العاهل السعودي بحفاوة الاستقبال الروسي، معبّراً عن سعادته بزيارة روسيا، في أوّل زيارة يقوم بها ملك سعودي إلى موسكو.

وكان الملك سلمان قد أعرب عقب وصوله إلى العاصمة موسكو، عن “تطلّعه لأن تُحقّق هذه الزيارة ما يطمح إليه البلدان، من تعزيز العلاقات الثنائيّة وتطوير التعاون المشترك لما فيه خير وصالح البلدَيْن والشعبَيْن الصديقَيْن وخدمة الأمن والسلم الدوليَّيْن”، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعوديّة (واس).

من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّه يثق في أن “زيارة العاهل السعودي ستُعطي زخماً كبيراً للعلاقات المشتركة بين موسكو والرياض”.

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