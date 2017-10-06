كشفت مصادر نيابية بارزة معنية بملفّ الاتصالات في حديث لـ”الأخبار” أن “مشروع الكاميرات في ​بيروت​ غير قانوني ولا يحظى بموافقة ​مجلس الوزراء​، وهو يفتح الباب أمام أي بلدية لمراقبة الناس. الأمن لا يكون فوق القانون”، مشددة على أنه “لا يحقّ للبلديات إقامة مشاريع من هذا النوع من دون الحصول على موافقة مجلس الوزراء على الأقل، وهذا الأمر يرتبط بالاستراتيجية العليا للدولة”.

وفيما أشارت مصادر نيابية أخرى إلى ان “حزب الله أو أياً من الأطراف الأخرى لم يعترض علناً على المشروع لأنه لم يمرّ أصلاً على مجلس الوزراء”، أكّدت بأن “أي أحد كان سيعترض ويحصل عمل أمني ما، سيحمّل مسؤولية الأمر ويُتّهم بأنه لا يريد الأمن في ​لبنان​”.

من جهتها، لفتت مصادر في ​وزارة الداخلية​، إلى ان “وجود الكاميرات خلال وقت قصير سمح ل​قوى الأمن​ بتعقّب العديد من النشّالين ومخالفي أنظمة السير، وفي رصد حركة السّير وجمع الإحصاءات حول السيارات الداخلة الى بيروت والخارجة منها، تمهيداً لوضع خطة لتنظيم السير في المدينة”.

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