“الكتائب”: مضحك ما تفعله “معراب” في الحكومة !

ذكّرت مصادر ​حزب الكتائب​ لـ”الأخبار” بأن “موقف بكفيا من الحكومة كان واضحاً منذ اليوم الأول، فكل القرارات المجحفة بحق الشعب، والتي تتضمن خللاً تقنياً وإدارياً تحوز إمضاءات الجميع، بمن فيهم ​وزراء القوات​. أما الحديث عن دخول القوات ​التسوية الرئاسية​ خدمة لمصالحها، فأمر يؤكده اليوم ابتعادها عن ​التيار الوطني الحر​ بعد رفضه تقاسم الحصص معها”».

واعتبرت المصادر أنه “من المضحك تشارك معراب في ​جلسة الحكومة​ الأولى بالبصم على خطة الكهرباء ثم تعود لتطعن بها نتيجة عدم تحمل جعجع للاستراتيجية العونية المعتمدة حياله بمساندة ​الرئيس ميشال عون​”.

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