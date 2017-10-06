في طقس الـ”Week end”.. “مطر وبرق ورعد”

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع درجات الحرارة خاصة في الداخل والجبل. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس مستقر يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط، يتحول تدريجيا يوم الأحد إلى متقلب بسبب منحفض جوي متمركز فوق شرق أوروبا.

-الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع درجات الحرارة خاصة في الداخل والجبل.

الأحد غائم جزئيا مع انخفاض درجات الحرارة بشكل تدريجي خلال ساعات النهار، يتحول خلال الليل إلى غائم مع ارتفاع نسبة الرطوبة وتكون ضباب على المرتفعات، كما تنشط الرياح وتتساقط الأمطار بشكل متفرق تكون مصحوبة ببرق ورعد من حين لآخر، كذلك نحذر السائقين من خطر انزلاق السيارات على الطرقات مع بداية هطول الأمطار.

-الحرارة على الساحل من 18 الى 31 درجة، فوق الجبال من 13 الى 27 درجة، في الداخل من 15 الى 29 درجة.

-الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية، سرعتها من 10 الى 30 كلم/س.

-الإنقشاع جيد.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 35 و70 %.

-حال البحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 27 درجة.

-الضغط الجوي 760 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 06:35 ساعة غروب الشمس:18:17

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