الجيش السوري يطرق أبواب “الميادين” ويتقدم في حمص

ذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن الجيش السوري في إطار سيطرته الممتابعة على مواقع لمسلحي “داعش” في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي أصبح على بعد 5 كيلومترات من مدينة الميادين.

وأفادت الوكالة بأن الجيش السوري نفذت، أمس الخميس، سلسلة عمليات مكثفة ضد الإرهابيين على طريق دير الزور-الميادين وكبدت العدو خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

وأوضحت “سانا” أن مدفعية الجيش دمرت بضربات مركزة مستودعا للأسلحة ومقر اتصالات وقيادة وعدة عربات مزودة برشاشات ثقيلة في الميادين التي تعتبر أحد أكبر المدن التي لا تزال تحت قبضة “داعش” في سوريا.

بدورها، أكدت خلية الإعلام الحربي المركزي أن الجيش السوري وحلفاءه أحكموا سيطرتهم على عدد من النقاط والمرتفعات في محاذاة الطريق الرابط بين المدينة ومركز المحافظة، وذلك بالتزامن مع ضربات جوية وصاروخية مكثفة على نقاط لـ”داعش”.

كما أكدت سانا أن القوات السورية أحبطت، قبل يوم، هجوما شنه “داعش” في محيط بلدة كباجب في ريف دير الزور الجنوبي الغربي، حيث تمكنت من تدمير مجموعات إرهابية تسللت إلى محور الشولا-هريبشة.

في غضون ذلك، تواصل قوات الجيش السوري عملياتها ضد مسلحي “داعش” في الجيب المحاصر، بين محافظتي حمص وحماة، حيث تمكنت من استعادة السيطرة على خمس قرى شمال شرقي ناحية جب الجراح في ريف حمص الشرقي، وهي الوضيحي وسلام شرقي وأم تويني الشمالية وتل شهاب واللج، حسب وكالة “سانا”.

بالتزامن مع ذلك، يحاول الجيش استعادة مدينة القريتين المحاصرة في ريف حمص الجنوبي الشرقي، حيث سيطر على عدد من النقاط الحاكمة في منطقة الحزم، ليشرف بذلك على الأحياء الشمالية والغربية من المدينة، حسبما ذكره الإعلام الحربي.

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