“كشك الفتوى” إنتهى عمله في مصر

انتهى البروتوكول المبرم بين الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، ومجمع البحوث الإسلامية، الخاص بإنشاء كشك للفتوى في محطة مترو الشهداء.

وقال المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أحمد عبد الهادي، إن المدة المقررة للبروتوكول انتهت بنهاية موسم الحج، حيث تم توقيعه في شهر رمضان الماضي، وكان الاتفاق ينص على فترة معينة، وليس استمرار المشروع بشكل دائم.

وأضاف أن شركة المترو ستقيِم تجربة كشك الفتوى، والإيجابيات والسلبيات التي تعرضت لها الشركة بسبب إقامة الكشك في محطة مزدحمة، يرتادها قرابة 500 ألف راكب يوميا.

وأشار عبد الهادي إلى إمكانية تكرار التجربة مرة أخرى في نفس التوقيت من العام المقبل بعد موافقة وزارة النقل، لافتا إلى أن وجود كشك للفتوى وواعظين من مشيخة الأزهر ساعد الركاب في الرد على استفساراتهم الدينية والمجتمعية بعيدا عن “الفتاوى المضللة”.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة النقل كانت قد أعلنت في يوليو الماضي عن التعاون مع لجنة الفتوى في مجمع البحوث الإسلامية، لإنشاء كشك لتلقي طلبات الفتوى من ركاب المترو.

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