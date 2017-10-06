عزل كردستان العراق عبر مبادرة تركية جديدة

طرحت تركيا، اليوم، على الحكومة العراقية مبادرة لفتح ممر حدودي جديد بين الدولتين، لكن بعد إغلاق المعبر الرئيسي الذي يستخدم حاليا، كإجراء مضاد للاستفتاء على استقلال إقليم كردستان.

وأعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أن أنقرة اقترحت على بغداد فتح معبر جديد في منطقة أوفاكوي غربي معبر الخابور، الطريق البري الرئيسي بين الدولتين الذي يربط إقليم كردستان بتركيا، وتابع: “سيسعدني أن أبحث هذه المسألة مع (رئيس الوزراء العراقي حيدر) العبادي”.

وأعرب يلدريم عن رغبة أنقرة في تعزيز التعاون مع الحكومة المركزية في العراق، في المجالات الاقتصادية والدفاعية والأمنية والسياسية، وتطرق على وجه الخصوص إلى تواجد القوات التركية في معسكر بعشيقة.

وأكد رئيس الوزراء التركي عزمه على تلبية دعوة نظيره العراقي لزيارة بغداد وبحث الاستفتاء الكردي، مشيرا إلى أن أنقرة تعتبر هذا الاستفتاء مسألة تتعلق بأمنها القومي.

في غضون ذلك، أعلن نائب رئيس الوزراء التركي، بكر بوزداغ، في حديث إلى “قناة 24” التركية، أن أنقرة حددت طبيعة وموعد خطواتها للتعامل مع نتائج استفتاء كردستان، مضيفا أن الحكومة التركية ستشرع في تطبيق هذه الإجراءات عندما يحين الوقت المناسب، إذا لم يطرأ أي تغير في الأوضاع الراهنة.

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