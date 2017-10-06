مادورو في أنقرة

بعد يومين من اللقاء مع فلاديمير بوتين في موسكو، وصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى أنقرة في زيارة رسمية تستغرق يومين، حيث استقبله نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وأفادت وكالة الأناضول التركية بأن مراسم الاستقبال أقيمت في المجمع الرئاسي في العاصمة، حيث انطلق اجتماع ثنائي مغلق بين الرئيسين، بعد سماعهما للنشيد الوطني لدولتيهما والتقاط صور تذكارية.

ومن المتوقع أن يبحث الزعيمان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما سيعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا في أعقاب المفاوضات.

في غضون ذلك، ينعقد في العاصمة التركية، على هامش زيارة مادورو، اجتماع ثنائي للجنة التعاون المشتركة برئاسة وزيري خارجية الدولتين.

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