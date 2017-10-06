ذراع “القوات اللبنانية” الشيعي!

خاص – الحدث نيوز

فقدت “المعارضة الشيعية” (أو من يُطلق عليهم محلياً إسم شيعة السفارة) الكثير من بريقها كنتيجة لعدم وجود رؤية مواجهة واحدة مع الاخصام داخل البيئة الشيعية ما جعلَ مشروعها قائم فقط على مجاهرة العداء لحزب الله، وهو الخطاب الذي استقطب جميع المعادين للحزب ولمَّ طيف المناوئين للثنائية الشيعية. فالمصلحة هي في جمعهم على طاولة واحدة بقدر الالتفات للخِطاب السياسي!

يقول متابع للشأن الشيعي الداخلي، أنّ المعارضة الشيعية هي عبارة عن مجموعة ائتلافيّة قائمة على تباكي البعض على الاطلال وحلم آخرين باستعادة أمجاد عائليّة قديمة واهتمام ساسة بتجميع مصالح شخصية، و “كلهم بدون يعملوا راس”، وهو ما فرّغ المجموعة من مضامينها.

في ظل هذه الاجواء أتى موسم الاستحقاق النيابي وكان أركان هذا الفريق غارقين في تخبط كونه لم يعد يوجد مادةً يُعتاش عليها بعد أنّ إستنفذت كلَّ المواد ولم تعطِ جدوى. من هنا، كانت الضرورة للقيام بـ “نفضة” داخل هذه الدائرة تقوم على تغيير الوجوده واجراء “هندسة” على الخطاب والخروج من البيئة الشيعية نحو التحالف مع مناوئين للثنائية الشيعية من خارج الطائفة، واساس هذا التحرك اقتراب موسم الانتخابات النيابية التي يرى فيه هؤلاء “استفتاءاً” حول سياق عمل عمره اعوام!

حقيقةً لا وجود لخطاب “معارضة شيعية” واضح أو هادف أو تغييري وليس هناك من خطط سياسية أو تنمويّة أو اجتماعيّة يُمكن لها أنّ تشدَّ جماعةً من الناس لذلك اراد القائمون محو هذه الصفة عنهم، فركنوا الى توحيد النفس ضمن “هيكلية مدنية” جرى الاعلان عنها يوم الخميس الماضي في احتفال ضم نحو 60 شخصية شيعية معارضة اجتمعت في فندق “مونرو” ببيروت على بركة اطلاق “مدَني”.

وبرأى هؤلاء، وجود القانون النسبي هو بالنسبة اليهم بمثابة “خشبة خلاص”، لذلك نفضوا الغبار عن انفسهم وبدأوا العمل على خيارات تحالفية اتضح لاحقاً أنها من النوع “المستفز” كون بعض اعضاء الفريق اختاروا سلوك طرقات وعرة “مغضوب عليها” على المستوى الشعبي الشيعي كالشيخ “عباس الجوهري” المشرف على موقع “لبنان الجديد” الذي آل ان اختار احد اشد الخصوم للسواد الاعظم من الشيعة اللبنانيين ثم بدأ يشق طريقه نحو معراب أملاً بتشكيل لائحة عريضة بالتعاون مع القوات اللبنانية ومرشحها انطوان حبشي والمعارضين الشيعة لحزب الله في دائرة بعلبك – الهرمل مستغلاً علاقاته مع الدكتور سمير جعجع والاهتمام القواتي بهذه الدائرة، ما نصّبه ذراعاً شيعية لحزب القوات.

لكن متابعون يرون ان هذه الدائرة التي تذر 100 ألف صوت لصالح حزب الله، يصعب على الجوهري أنّ يخرقها، تاركين حراكه ضمن دائرة “استفزاز حزب الله وارباكه”.

وتقول أوساط شيعية بقاعية، انّه ولو قلنا أنّ “العشائر ستشكل لوائح” فيمكن لنا أنّ نقول عندئذٍ انها قادرة على إرباك حزب الله، لكن يُستحال إن وجدت هذه اللوائح أن تضمَ “الشيخ الجوهري أو الشيخ صبحي (الطفيلي) أو تتحالف مع غيرهما، لسبب واضح هو أنّ الخيارات السياسية متباعدة جداً والذي يمكن ان يشكل ارضية مشتركة هو مطلب الانماء فقط.

جنوباً يشعر المتابعون بالغياب الواضح لرئيس حزب الانتماء اللبناني، احمد الاسعد عن المشهد الشيعي تقريباً، منكفئاً داخل مكتبه أو قاعة “هاشم السلمان” في الحازمية. أوساطه تنقل “عدم اكتراث البيك بالمشهد الانتخابي” ما يوحي وكأنه استسلم للواقع بعد أنّ رأى صعوبةً في التغيير “حتى ولو على قاعدة القانون النسبي”.

غياب الأسعد رفع من نِسب الصحفي علي الامين، مدير موقع “جنوبية” الرائد في المماحكاة الشيعية الداخلية، والذي يبدو من الواضح أنّهُ يحضر لتقديم ترشيحه عن دائرة النبطية – مرجعيون – حاصبيا – بنت جبيل التي يبلغ عدد المقترعين فيها نحو 240 ألفاً.

حظوظ “الامين” تراها مصادر معارضة شيعية “بسيطة إنّ لم نقل منعدمة” والسبب في أنَّ القانون النسبي الحالي، وفي ظل تجمع الكتلة الناخبة الشيعية بمعظمها خلف حركة امل وحزب الله، يعطي الثنائي الشيعي كفّة القوة ويصعّب “عدة الشغل” على “الأمين” الذي يحتاج إلى 22 ألف صوت ناخب لتجاوز عتبة التأهيل الانتخابي!

إذاً “الجِهادَ الجِهاد” هو الخيار الوحيد لـ”المعارضة الشيعة”. والجِهاد هناك مردود على حزب الله الذي في يده المفتاح، ولو إختار هؤلاء التمثيل، فعليهم بمثل النائب “عبد اللطيف الزين” او “علي عسيران” اللذان تخليا عن “البواكيّة” بعد ان رصدوا تغيّر المزاج الشعبي الشيعي.

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