أردوغان في طهران وسلمان في ضيافة بوتين.. الأسد يعزف على وتر النصر

زيارة الرئيس التركي إلى طهران والمؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره الإيراني، ولقائه مرشد الثورة علي خامنئي، وحديث الجانبين عن أن بلديهما مركزُ استقرار المنطقة، ولن يسمحا بتفتيتها، وتخوف أردوغان “الطارئ” على المشهد بطبيعة الحال من المؤامرة التي تحاك لمحاصرة بلده بحسب تعبيره، وحديثه عن الفتن وضرورة تعزيز الوحدة في مواجهة التهديد الذي يطلقه الكرد يشكل أولى خطوات “التناغم” التي سارع معها مرشد الثورة لمبادلة ذات المشاعر، لجهة توصيفه الاستفتاء بأنه خيانه للمنطقة وتهديد لها .

يكتمل مشهد التناغم الحاصل عندما يحط الملك السعودي هو الآخر في ضيافة فلاديمير بوتين، وسيتجاوز حديث الطرفين عن العلاقات الاقتصادية واتفاقاتها المتعلقة بالطاقة، التي عبر فيها بوتين عن رغبة بلاده في تطوير هذه العلاقات مع دول الشرق الأوسط، ليشمل الحديث بعمق عن تطور المشهد السياسي الحاصل، ولاسيما في سورية واليمن، الملك لن ينبس ببنت شفة عما كان يردد فيه الجبير الأسطوانة ” المشروخة” لجهة مصير الأسد، ربما سيسلم الملك هو الآخر بمآلات الميدان السوري، والرضا طوعاً أو كرهاً بواقع ينجزه الجيش السوري وحلفاؤه لن تنفع معه حالات الالتفاف والعودة للمربع الأول.

زيارة الملك السعودي لموسكو التي وصفها الجبير بالتاريخية، وزيارة أردوغان لطهران التي تعد تاريخية أيضاً ولاتقل أهمية عن نظيرتها السعودية لروسيا، ستطلقان الرصاص على المعارضة السورية المسلحة في إدلب وتحديداً هيئة تحرير الشام، وسواء أصيب زعيمها بجراح خطرة في غارة روسية بحسب رواية الدفاع الروسية، أو أنه مازال بصحة جيدة ويدير مهامه بحسب رواية الهيئة، فإن الطريق لنهاية التنظيم قد رُسمت ولا مجال فيها للعودة، كذلك سيزداد “الخنّاق” على الصدر الكردي الذي إن لم يغير معه الكرد نزعتهم الاستقلالية واستراتيجيتهم فلن تكن الحال بأفضل من مصير الهيئة، صحيح أن السعودية تدعم الخطوة الكردية في سبيل الضغط على التركي وتقليص دوره في المشهد الإقليمي، لكن دوراً روسياً محتملاً لإعادة الوزن الإقليمي للمملكة، وتأمين خروج مرضٍ لها من “لعنة” الحرب اليمنية سيكون كفيلاً باستيلاد انقلاب كلي في الموقف السعودي.

أزمة استفتاء كردستان العراق وحّدت الأفرقاء، وظهّرت من الروسي مديراً فاعلاً باقتدار لتصيير ملفات المنطقة وتفصيلها وحتى غربلتها، وحده الرئيس الأسد من يرقب بنشوة اكتمال مشهد التناغم الحاصل ويعزف على وتر الخلاص من سبع عجاف شارفت على الوأد.

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