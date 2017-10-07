بهدف السرقة طعناه في صدره!!

صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة

البـــلاغ التالــــي:

بتاريخ 5/10/2017 وفي محلة طريق الجديدة، أوقفت دورية من فصيلة طريق الجديدة في وحدة شرطة بيروت كلا من:

_ ج. أ. ( مواليد عام 1996، لبناني)

– ب. ق. ( مواليد عام 2001، فلسطيني)

اللذين حاولا سلب مواطن بعد أن هدّداه بواسطة سكين ” كاتر”، ولدى مقاومته لهما قاما بطعنه في صدره وكتفه من الجهة اليمنى.

بالتحقيق معهما – بحضور مندوب الأحداث لاستماع القاصر- اعترفا بما نسب إليهما، كما اعترف الأول بقيامه بعملية سلب سابقة، بالاشتراك مع شخص آخر، العمل جارٍ لتوقيفه.

لــذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي صورة المدعو :ج. أ. ، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور الى مركز فصيلة طريق الجديدة الكائن في محلة طريق الجديدة – بيروت، أو الاتصال على الرقم 856811/01 تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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