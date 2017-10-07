ممنوع المرور على هذه الطرقات..ابتداءً من منتصف الليل

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه سيتم منع وقوف السيارات على جانبي شارعي عبد الوهّاب الإنكليزي وبترو طراد – السوديكو، اعتباراً من الساعة الواحدة من بعد منتصف ليل 7-8/10/2017 ومنع مرورها اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح التاريخ المذكور، وذلك لحين إنهاء اليوم البيئي الترفيهي الذي سيُقام في محلة الأشرفية – بيروت من الساعة 10.00 لغاية الساعة 19.00.

وأشارت المديرية العامة الى أنه سيتم تحويل السير إلى الطرقات المجاورة.

وعليه، طلبت من المواطنين أخذ العلم وعدم سلوك منطقة الإحتفال والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.

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