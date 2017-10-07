كثرة استخدام الهاتف أدى إلى فقدانها بصرها !!

7 أكتوبر, 2017 - 7:29 مساءً المصدر: وكالات
كثرة استخدام الهاتف أدى إلى فقدانها بصرها !!
فقدت فتاة البصر في إحدى عينيها، وكادت تصاب بالعمى كلياً، بسبب الاستخدام المتواصل للهاتف الذكي من دون انقطاع، وذلك لمتابعة لعبتها المفضلة Honour of Kings. 
وذكرت صحيفة  South China Morning Post أن الفتاة البالغة من العمر 21 عامًا، ظلّت تلعب على الهاتف الذكي طوال اليوم من دون توقف، وفقدت في نهاية المطاف بصرها، حيث تم تشخيص حالتها بحصول انسداد في الشريان الشبكي في عينها اليمنى.
والفتاة كانت مهددة بفقدان البصر بالكامل لو لم يسارع الأطباء إلى فصل شبكية العين اليسرى عن اليمنى التي أصيبت بالعمى.
 وأشار الطبيب إلى أن عمى هذه الفتاة الصينية، نتج -على الأرجح- عن الإجهاد الشديد للعين نتيجة اللعب المتواصل على الهاتف الذكي والتحديق من دون انقطاع في شاشته الصغيرة لساعات وساعات.
المصدر: وكالات
7 أكتوبر, 2017

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