مشهد تمثيلي كاد أن يودي بحياته !!

تسبب مشهد تمثيلي في ولاية أنديانا الأمريكية في إطلاق النار على أحد الممثلين من قبل أحد افراد الشرطة، وفي التفاصيل ذكرت شرطة الولاية قيام الشرطة بإطلاق النار في مدينة كراوفوردسفيل، على أحد الممثلين السينمائيين في أثناء تصوير مشهد سرقة بنك، ولحُسن الحظ لم يُصَب أحد بأذى.

وأضافت شرطة الولاية، أن شرطة كراوفوردسفيل كانت تستجيب لبلاغ عن سرقة محتملة، في شركة “باكستب بريوينغ” عندما تم إطلاق النار على الممثل «جيم داف».

وكان “داف” يرتدي قِناعاً للتزلج، ويحمل بندقية في أثناء مغادرته مقر الشركة، في حين ترك الضباط وراءه، وطلبت منه الشرطة إلقاء سلاحه، لكنه بدلاً من ذلك توجه نحوهم؛ ما جعل أحد الضباط يقوم بإطلاق النار تجاهه، لكنها أخطأت الطريق إلى “داف”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

