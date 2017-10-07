السعودية وفرض ضرائب على نجوم “السوشيال ميديا”

نشرت صحيفة “عكاظ” السعودية خبراً عن تأكيد الهيئة العامة للزكاة والدخل وجوب دفع ضريبة القيمة المضافة على نجوم “السوشيال ميديا”، مقابل الإعلانات التي يتقاضونها.

وبحسب الصحيفة السعودية، سيجب ذلك على نجوم الشبكات الاجتماعية إذا تجاوزت إيرادات الفرد منهم 375 ألف ريال سنوياً.

وأكدت الهيئة وجوب ذلك اعتماداً على أحكام نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، والتي تقضي بتسجيل أي شخص يمارس نشاطاً اقتصادياً مستمراً في الهيئة، عند تجاوز إيراداته السنوية المبلغ المذكور.

وبحسب الموقع، فإن اللائحة التنفيذية تقضي بتسجيل الهيئة إجبارياً لأي شخص يتوجب عليه التسجيل في حال تخلفه عن تقديم طلب للتسجيل.

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