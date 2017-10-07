دفعة من طائرات “بلاك هوك” الأمريكية إلى إفغانستان

تسلم الرئيس الأفغاني أشرف غني رسميا الدفعة الأولى من الطائرات المروحية من طراز “بلاك هوك” التي قررت الحكومة الأمريكية تزويد أفغانستان بها، وذلك خلال مراسم حفل أقيم بولاية قندهار.

وحضر مراسم الحفل، يوم السبت، الجنرال جون نيكلسون قائد القوات الأمريكية و”بعثة الدعم الحازم” التي يقودها حلف شمال الأطلنطي (ناتو) في أفغانستان.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية، دولت وزيري، إن الولايات المتحدة تخطط لتزويد سلاح الجو الأفغاني بـ 159 طائرة من طراز بلاك هوك حتى العام 2020.

وأضاف وزيري أن الرئيس أشرف غني تسلم اثنتين من الطائرات الأربع التي كان من المقرر تسلمها اليوم، مشيرا إلى أن السبب وراء تأخر وصول الطائرتين الأخريين هو عدم جاهزيتهما للتسليم في الوقت الحالي، وسيجري تسليمهما قريبا.

واستطرد وزيري قائلا إن الطائرات المروحية التي تصنعها الولايات المتحدة ستساعد القوات الأفغانية على التغلب على التحديات القائمة في الحرب ضد الإرهاب.

وفي 3 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الرئيس الأفغاني خلال زيارة له إلى ولاية نانغارهار، شرق البلاد، أنه سيتم إنفاق 6 مليارات دولار على سلاح الجو الأفغاني خلال الأعوام الأربعة القادمة.

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