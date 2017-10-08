كنعان: عون اتخذ قراراً جريئاً

اعتبر أمين سر تكتل “التغيير واصلاح” النائب ابراهيم كنعان في حديث اذاعي أن ” جلسة مجلس النواب اليت ستعقد غداً يفترض ان تشمل تعديلات الحكومة وفق ملاحظات المجلس الدستوري حول قانون الضرائب واقتراحات النواب وأنا منهم”، مضيفاً: “تحفظت على الضريبة على القيمة المضافة والوفر الذي انجزته لجنة المال والموازنة يمكننا عبره أن نتخلى عن بعض الضرائب، ونستطيع أن نؤمن الايرادات من الهدر ومن ضبط الانفاق وهناك الكثير من الاصلاحات التي أنجزناها وسيتم الاخذ بأغلبيتها الساحقة”، معتبرا أن ” الطعن بالايرادات من دون بدائل ليس الحلّ لذلك فأي اعتراض يجب ان يترافق مع عمل جدّي لضبط الهدر”.
وقال “إننا من اكتشف في لجنة المال في العام 2010 تعثّر الحسابات المالية وبعض المزايدين اليوم صمتوا عندما اثرنا المسألة”، ومشددا في نفس الوقت على أن ” وزارة المال هي من طلب مهلة لانجاز الحسابات والاستجابة لطلبها تبقي ملف الحسابات مفتوحاً من دون اي ابراء دمة”، مشيرا إلى أن ” رئيس الجمهورية ميشال عون اتخذ قراراً جريئاً لتأمين ممر آمن للموازنة بلا أي تسوية على المال العام ولن نوافق على حسابات غير سليمة”.