الأردن: سوريا ستكون أفضل حالا لو تعلم دبلوماسيوها إغلاق أفواههم!

شنت الحكومة الأردنية هجوما قاسيا على القائم بأعمال السفير السوري في عمان، أيمن علوش، قائلة، على لسان مصادر مسؤولة ، إن من يشكك بـ”مواقف الأردن التاريخية ما هو إلا جاهل وأحمق”.

وتأتي هذه التصريحات ردا على ما نقل عن علوش من قبل الصحفي الأردني، محمد عرسان، الذي زعم أن الدبلوماسي السوري أعرب، في وقت سابق من اليوم، خلال مشاركته في ندوة بعمان، عن شكوكه حول المشاركة الأردنية في حرب تشرين عام 1973، حيث أتى على ذكر سوريا ومصر دون الأردن، قبل أن ينبهه في الأسئلة أحد الحضور بالدور الأردني ليقول الدبلوماسي السوري إنه لا يعرف عن مثل هذه المشاركة.

وأضاف عرسان، الذي حضر الندوة، أن علوش استشهد بأحد الحضور قائلا: “سلاح الجو الأردني لم يطلق أي رصاصة خلال الحرب”.

وردت المصادر الحكومية الأردنية، في حديث لإذاعة “هلا أخبار” التابعة للجيش الأردني، مساء اليوم السبت، بالقول “إنه يتم تحري دقة الحديث الصادر عن علوش”، مشددة على أن “الرد الدبلوماسي سيكون قاسيا إذا ثبت صحة ما تم تداوله على لسانه”.

واعتبرت المصادر، حسب موقع “هلا أخبار”، أن “سوريا ستكون أفضل حالا لو تعلم دبلوماسيوها إغلاق أفواههم”.

كما علقت المصادر على تصريحات علوش التي قال إن فتح معبر جابر – نصيب الحدودي بين البلدين هو رغبة أردنية، مشيرة إلى أن هذا الأمر غير دقيق، “بل العكس هو الصحيح، لأنها رغبة سورية أكثر منها رغبة أردنية”.

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