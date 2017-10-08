هل تراجع أردوغان عن دخول إدلب؟!

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن هدف نشر قوات تركية في مناطق خفض التوتر بإدلب السورية هو وقف أي اشتباكات والتمهيد للمرحلة السياسية.

ونقلت قناة “إن تي في” عن جاويش أوغلو قوله يوم السبت: “هدفنا الوقف التام لأي اشتباكات مسلحة (في إدلب)، ونريد أيضا المساهمة في العملية السياسية. وسيقوم خبراء الاستخبارات والعسكريون بتقييم الوضع في هذه المنطقة”.

وسبق أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت أن أنقرة وحلفاءها قد شرعوا في العمل على تأمين محافظة إدلب السورية في إطار مساعيها الرامية إلى توسيع نطاق عملية “درع الفرات”، موضحا أن القوات التركية لم تدخل إدلب بعد، حيث تنشط فصائل من “الجيش السوري الحر”.

وفي 21 سبتمبر/أيلول الماضي، قال اردوغان إن بلاده ستتولى مهمة ضمان الأمن في منطقة خفض التوتر بإدلب، فيما ستقوم روسيا بالمهمة نفسها في محيطها، ويجري ذلك في إطار مضمون مذكرة مناطق خفض التوتر، التي توصلت إليها روسيا وتركيا وإيران خلال مفاوضات أستانا حول التسوية السورية.

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