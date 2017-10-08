رعد: السلسلة أصبحت حقاً مشروعاً دستورياً

رأى رئيس ​كتلة “الوفاء للمقاومة”​ النائب ​محمد رعد​ أن “​سلسلة الرتب والرواتب​ أصبحت حقاً مشروعاً دستورياً لا نقاش فيه ولا يمكن أن تجمّد مفاعيلها”، مشيراً إلى أنه “إذا حصل توقف عن الدفع وهذا ما لا نتوقعه في الشهر المقبل لأن قانون ​الضرائب​ سينجز وسيصوت عليه وتعود الأمور إلى طبيعتها”.

وأوضح رعد خلال حفل تأبيني في بلدة عدشيت الجنوبية أننا “نعيش في وضع أمني نحسد عليه لأن كل المنطقة من حولنا تشهد فوضى وإضطرابات وإهتزازات أمنية”، مشيراً إلى أن “البلد الأصغر ​لبنان​ في عالمنا العربي استطاع أن يحفظ أمنه واستقراره بحكمة قيادة محورنا في لبنان لافتاً بتفاهم هذه القيادة من ناحية التنسيق بين القوى السياسية وهي جزء من هذا المحور في المنطقة أيضاً بفعل وجود مقاومة ومجتمع حاضن للمقاومة يتصدّى للمخاطر الوجودية والتهديدات الخارجية”.

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