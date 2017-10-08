هل بدأت الحرب بين الجيش التركي والنصرة في إدلب؟!

أفاد ناشطون سوريون، اليوم الأحد، بأن القوات التركية تبادلت إطلاق النار مع مسلحي “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقا) بالقرب من قرية كفر لوسين على الحدود التركية السورية.

وأضاف الناشطون أنه لا تتوفر لديهم معلومات عن الخسائر البشرية جراء الاشتباكات.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال، أمس السبت، إن مقاتلي الجيش السوري الحر سيشنون، بدعم من القوات التركية، عملية في هذه المنطقة التي لا تزال معظم أراضيها تحت سيطرة “هيئة تحرير الشام” الإرهابية.

من جهتها أعلنت مجموعات المعارضة المشاركة في العملية أنها تتوقع أن تشرع فيها بالقريب العاجل، بينما حذرت “هيئة تحرير الشام” الإرهابية من أن أي محاولة لدخول إدلب لن تكون “نزهة” بالنسبة للجانب الآخر.

ويعد هذا أول اشتباك مباشر بين القوات التركية و”هيئة تحرير الشام” منذ بدء التحضير لعملية عسكرية تركية في إدلب.

وقال شهود عيان إن الآليات العسكرية التركية دخلت اليوم الأحد محافظة إدلب بسوريا.

وأضافوا أنهم شاهدوا دخول عدد من السيارات العسكرية تقل عسكريين أتراك إلى محافظة إدلب، من جانب معبر أطمة.

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