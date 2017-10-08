أفضل 10 مهن تحتاجها كندا خلال 2017

تريد الهجرة؟ ولا تعرف أي بلدٍ مناسب، وما الفرص التي يوفرها للعمل، إذاً سيهمك هذا الموضوع الذي أعدته النسخة الكندية لموقع LinkedIn ، والذي أدرج فيه المهن المطلوبة بكثرة في كندا عام 2017 ، مع المهارات التي تتطلبها كل مهنة.

اعتمد في قائمة المهن التي أعدها على معلومات وبيانات أكثر من 12 مليون موظف كندي، فيما ساهمت بعض الأسباب في حسم الترتيب النهائي للقائمة، إذ تمت على أساس الراتب، وطلب السوق، وفرص الترقية المتوفرة في كل مهنة لتحديد أفضلية كل منها.

وفيما يلي، إليك أفضل 10 مهن في كندا عام 2017:

1- التمريض

الراتب السنوي: 80.200 دولار أميركي

الوظائف المتوفرة: أكثر من 1500

المهام الرئيسية:

– الرعاية الصحية الأساسية

– التأكد من سلامة المرضى

– العناية المركزة

2- مدير تطوير الأعمال التجارية

الراتب السنوي: 77.000 دولار أميركي

الوظائف المتوفرة: أكثر من 250

المهام الرئيسية:

– إدارة الحسابات

– استراتيجية التنمية

– المفاوضات التجارية

3- مدير مشاريع

الراتب السنوي: 84.000 دولار أميركي

الوظائف المتوفرة: أكثر من 2000

المهام الرئيسية:

– التخطيط

– التقييم

– إدارة العقود

4- مدير تسويق

الراتب السنوي: 73.500 دولار أميركي

الوظائف المتوفرة: أكثر من 500

المهام الرئيسية:

– دراسة السوق

– الإعلانات

– تطوير العلامة التجارية

5- مدير مبيعات

الراتب السنوي: 77.800 دولار أميركي

الوظائف المتوفرة: أكثر من 1000

المهام الرئيسية:

– إدارة الحساب

– تطوير الشركة

– المبيعات

6- محلل مالي

الراتب السنوي: 64.000 دولار أميركي

الوظائف المتوفرة: أكثر من 300

المهام الرئيسية:

– المحاسبة

– النمذجة المالية

– مايكروسوفت إكسل

7- محاسب قانوني

الراتب السنوي: 91.000 دولار أميركي

الوظائف المتوفرة: أكثر من 100

المهام الرئيسية:

– المحاسبة الضريبية

– البحث الضريبي

– المشورة الضريبية

8- محلل أعمال

الراتب السنوي: 7.000 دولار أميركي

الوظائف المتوفرة: أكثر من 500

المهام الرئيسية:

– تحليل احتياجات الشركة

– إدارة المواد المستخدمة

– قياس مدى رضاء المستهلك

9- الصيدلي

الراتب السنوي: 100.000 دولار أميركي

الوظائف المتوفرة: أكثر من 300

المهام الرئيسية:

– إدارة الصيدلة

– تقديم المشورة للعملاء

– تدبير الأدوية

10- مندوب مبيعات

الراتب السنوي: 49.100 دولار أميركي

الوظائف المتوفرة: 300

المهام الرئيسية:

– إدارة الحسابات

– المبيعات

– خدمة العملاء

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