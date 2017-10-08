الجيش السوري يحاصر “داعش” في مدينة الميادين

صرح مصدر بالجيش السوري، اليوم الأحد 8 أكتوبر/تشريم الأول، بأن الجيش وحلفاؤه يطوقون تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الميادين شرقي سوريا.

وقال مصدر عسكري من داخل الجيش إن “الجيش السوري يواصل تقدمه بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة على عدة اتجاهات ومحاور في مدينة دير الزور وريفها وتمكنت من تطويق إرهابيي داعش في مدينة الميادين.

وأضاف المصدر:

الجيش تمكن من القضاء على أعداد كبيرة من إرهابيي داعش في حين لاذ عدد كبير منه بالفرار إلى الأحياء التي لا تزال تحت سيطرة داعش داخل مدينة دير الزور تحت ضربات الجيش العربي السوري.

وتعتبر مدينة الميادين أحد آخر معاقل داعش مع تقهقر التنظيم إلى الأراضي الخصبة بمحافظة دير الزور في وادي الفرات والتي يشن منها هجماته المضادة في المنطقة الصحراوية بعد خسارته مساحات من الأراضي هذا العام.

في سياق متصل، صرح قائد ميداني من الجيش السوري أن قوات الجيش استعادت، أمس السبت، السيطرة على طريق دير الزور- السخنة، بعد طرد مسلحي “داعش” من المناطق التي احتلها مؤخرا.

وقال القائد الميداني في تصريحات لـ”سبوتنيك” إن “الجيش السوري يقوم حاليا بتأمين الطريق من أجل إعادة فتحه أمام المواطنين والعسكريين،.كما توقع أن “تنتهي عملية تأمين الطريق بالكامل خلال اليومين القادمين”.

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