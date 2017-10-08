ما الذي فتح شهية روسيا على الذهب؟

زاد البنك المركزي الروسي من وتيرة شرائه للذهب بأكثر من الضعف على مدى العقد الماضي، حيث أضاف إلى خزائنه نحو 1250 طنا، وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي.

ففي الربع الثاني وحده من العام الجاري، استأثر المركزي الروسي بـ38% من إجمالي مشتريات البنوك المركزية من المعدن النفيس في العالم. وتزامن اندفاع المركزي الروسي لشراء الذهب خلال العامين الماضيين مع عزوفه عن شراء العملات الأجنبية، ولاسيما الدولار.

ورفعت روسيا احتياطياتها من الذهب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بمقدار 4.2 مليون أونصة، بقيمة 5 مليارات دولار، ما يعني أن مشتريات روسيا من هذا المعدن زادت خلال الفترة المذكورة بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق.

زادت روسيا مشترياتها من الذهب بعد فرض الدول الغربية عقوبات عليها في منتصف العام 2014، ومنذ ذلك الوقت، بلغت مشتريات المركزي الروسي نحو 100 طن من الذهب سنويا.

ويقول خبراء، بحسب ما نقله موقع “فيستي” الاقتصادي، إن الاستراتيجية الجديدة للمركزي الروسي هي إجراء وقائي من احتمال قيام واشنطن بتجميد أرصدة بنكية للحكومة الروسية بحجة العقوبات، حيث يتعذر مصادرة احتياطيات الذهب.

جدير بالذكر أن استراتيجية المركزي الروسي هذه ليست عشوائية وإنما هي استراتيجية مدروسة، فهي تأتي بهدف حماية الاقتصاد الوطني، من احتمال قيام الولايات المتحدة بتشديد عقوباتها ضد موسكو، حيث يصعب التكهن بالقيود، التي يمكن أن تتخذها الإدارة الأمريكية.

روسيا تحتل المرتبة السابعة عالميا!

جاءت روسيا في المرتبة السابعة عالميا من حيث احتياطيات الذهب، متقدمة على دول كاليابان والهند، وبلغت احتياطاتها بنهاية سبتمبر/أيلول نحو 1744.3 طن، ويشكل الذهب 17.3% من إجمالي احتياطيات روسيا البالغة 424.766 مليار دولار.

فيما، تصدرت الولايات المتحدة دول العالم باحتياطيات تبلغ 81335 طن، تليها ألمانيا باحتياطيات 3373 طن، ومن ثم في المرتبة الثالثة إيطاليا بـ 2451.8 طن.

وفي المرتبة الرابعة فرنسا بـ 2435.9 طن، في حين، احتلت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم المرتبة الخامسة باحتياطيات بلغت 1842.6 طن.

إلى جانب شراء المركزي الروسي المعدن النفيس من الخارج، تقوم روسيا بإنتاج الذهب بنفسها، ويقول سيرجى كاشوبا رئيس اتحاد منتجي الذهب إن روسيا أنتجت أكثر من ألفي طن من الذهب خلال السنوات العشر الماضية، ومن المتوقع أن يبلغ إنتاجها هذا العام 300 طن، على أن يصل إلى 400 طن بحلول العام 2030.

ونمو الإنتاج يرجع لعوامل مختلفة منها قيام الحكومة الروسية بخصخصة حصصها في شركات لتعدين الذهب، وإندماج المنتجين الصغار وتشكيلهم شركات أكبر حجما، يضاف لذلك سماح الحكومة الروسية لمنتجي الذهب بالخروج للأسواق العالمية.

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