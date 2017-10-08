تركيا: نعمل مع روسيا لضمان الأمن في إدلب

أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم الأحد أن أنقرة تنسق خطواتها في محافظة إدلب السورية مع الجانب الروسي.

ونقلت قناة “إن تي في” عن يلدريم قوله: “هدفنا ضمان الأمن في إدلب، ونعمل على ذلك مع روسيا”.

من جانبه، شدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم أن هدف نشر القوات التركية المتوقع في إدلب هو وقف الاشتباكات تماما والتمهيد للمرحلة السياسية في سوريا.

ذكر أوغلو، في تصريحات صحفية أدلى بها من ولاية أفيون على هامش اجتماع تشاوري لحزب العدالة والتنمية الحاكم، أن المحافظة السورية ستشهد أيضا نشر مراقبين من روسيا وإيران، بالإضافة إلى أتراك، بهدف منع وقوع أي انتهاكات والتحقق من مرتكبيها في منطقة التخفيف التوتر المتفق عليها في مفاوضات أستانا.

وفي معرض رده على سؤال حول توقيت انتشار القوات التركية في إدلب، قال جاويش أوغلو إن “الاستخبارات والوحدات العسكرية التركية تقيم الأوضاع على الأرض، وبناء على ذلك سيتم اتخاذ الخطوات المقبلة”.

وجاءت هذه التصريحات تعليقا على إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن “الجيش السوري الحر” المدعوم من تركيا ينفذ عملية في محافظة إدلب السورية بإسناد جوي من الطيران الروسي، وبري من أنقرة من داخل الحدود التركية.

في غضون ذلك، وردت في وسائل إعلام أنباء عن اشتباكات بين عناصر الجيش التركي ومسلحي “هيئة تحرير الشام” (“جبهة النصرة” سابقا) في المنطقة الحدودية داخل محافظة إدلب.

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