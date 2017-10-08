فياض: “السلسلة” باتت حقا للقطاع العام

لفت عضو كتلة الوفاء والمقاومة النائب علي فياض الى اننا “سنتعاطى بكل ايجابية مع الملفات المطروحة في مجلس الوزراء او في المجلس النيابي. ونحن ملتزمون بما تم الاتفاق عليه من توافق في ما يتعلق بالملف المالي والسلسلة ومعالجة موضوع الضرائب، ونحن احوج ما نكون كلبنانيين الى ان نحمي السلسلة التي باتت حقا نافذا لموظفي القطاع العام في مختلف اسمائهم”.

كلام فياض جاء خلال احتفال تأبين محمود مراد في بلدة بريقع، في حضور حشد من اهالي المنطقة.

وتابع: “نحن نحتاج الى ان نصدر في اسرع وقت ممكن هذه الموازنة العامة التي من شأنها ان تعيد الانتظام والاستقرار المالي”.

وأضاف: “ان موازنة العام 2017 التي على وشك ان نناقشها بالمجلس النيابي يجب ان نتعاطى معها كضرورة ويجب ان ننجزها في اسرع وقت ممكن كي ننتقل الى مناقشة موازنة 2018 التي يجب الا نقتصر فيها فقط على العمل للموازنة بين النفقات والواردات كما كان الحال في موازنة العام 2017 وموازنة 2018 ويجب ان نتدرج في صلب الرؤيا الوطنية لاستعادة العجلة الاقتصادية المالية العاصفة التي تضرب البلد”.

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