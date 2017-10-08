معلومات جديدة حول الهجوم على قصر السلام في جدة

نشرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، مقطع فيديو يظهر موقع الهجوم على قصر السلام في جدة والسيارة التي قادها منفذ الهجوم، إضافة إلى نشر صورة للمهاجم.

ويظهر الفيديو سيارة باللون الرمادي الغامض من نوع هونداي تحمل اللوحة رقم ح ص ك 6081، وهي التي استخدمها منفذ الهجوم المدعو منصور بن حسن بن علي آل فهيد العامري، البالغ 28 عاما والذي يحمل الجنسية السعودية.



وأدى الهجوم المسلح إلى مقتل رجلي أمن، هما الجندي أول بالحرس الملكي عبد الله فيصل السبيعي، ووكيل رقيب بالحرس الملكي حماد بن علي المطيري، إضافة إلى إصابة 3 آخرين.

المصدر: الحساب الرسمي لوزارة الداخلية السعودية في “تويتر”