أسرة أطفال “قاتلة”

قامت أربعة متاجر تجزئة كبرى في الولايات المتحدة، بوقف بيع أسرة خاصة بالأطفال الرضع بعد تسببها في وفاة 12 من المواليد الجدد .

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أصدرت منظمة الصحة العالمية منشورا يحذر الآباء والأمهات من وضع أطفالهم في هذه الأسرة، حيث كشفت المنظمة أن هذا المنتج بإمكانه التسبب في اختناق الرضع، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى الموت

وتتميز الأسرة بدعامات مرتفعة وهي مخصصة للأطفال ما دون سن 6 أشهر، لتثبيتهم عند النوم في وضع صحي، إلا إنها تسببت في حالات اختناق عند النوم على الظهر أو وضع الأطفال للنوم على بطونهم بينما هم مستيقظون، مما أدى إلى وفاة عدة أطفال.

وأوقفت كل من “ماذر كير” و “إي باي” و “جون لويس” و”تيسكو” بيع هذا المنتج عبر الإنترنت كإجراء وقائي.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ( FDA) قد أصدرت بيانا الأربعاء ذكرت فيه أن حالات اختناق ووفاة قد وقعت، حين انقلب الأطفال الرضع من النوم على الجنب إلى النوم على البطن.