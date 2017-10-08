الرئيس الأسد يصدر 3 مراسيم 

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم ثلاثة مراسيم تتعلق بالقضاء والتعليم ومجلس الشعب وفيما يلي نصوص هذه المراسيم

محكمة استئناف بالحفة

المرسوم رقم 293 لعام 2017 القاضي بإحداث محكمة استئنافية ضمن المجمع القضائي في الحفة بعدلية اللاذقية تختص بمدن وقرى منطقة الحفة. وجاء فيه

بناء على أحكام قانون السلطة القضائية رقم 98 تاريخ 15-11-1961 وتعديلاته.

وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم 135 تاريخ 10-1-1945 وتعديلاته.

وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 1677 تاريخ 17-9-2017 .

يرسم ما يلي..

المادة (1) تحدث محكمة استئنافية ضمن المجمع القضائي في الحفة في عدلية اللاذقية تختص في مدن وقرى منطقة /الحفة/صلنفة/سلمى/عين التينة /المزيرعة/كنسبا/ ويتم ملء وظائفها من الملاك العددي لعدلية اللاذقية.

المادة (2) يعدل توزيع المحاكم والدوائر القضائية في الجداول الملحقة بقانون السلطة القضائية وفقا لهذا المرسوم.

المادة (3) يبقى الاختصاص القضائي المحلي والملاك العددي النافذ قائما وينقل إلى محكمة الاستئناف المحدثة بهذا المرسوم حين افتتاحها بقرار من وزير العدل.

كلية تطبيقية بجامعة البعث

كما أصدر المرسوم رقم 292 لعام 2017 القاضي بإحداث كلية تطبيقية في مدينة حمص ترتبط بجامعة البعث ومقرها مدينة حمص. وفيما يلي نصه

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 2013 المتضمن تنظيم التعليم التقاني ولا سيما المادة 12 منه.

المادة (1) تحدث كلية تطبيقية في مدينة حمص ترتبط بجامعة البعث مقرها مدينة حمص.

عيطان حسن العيطان عضوا جديدا في مجلس الشعب

كذلك أصدر السيد المرسوم رقم 291 للعام 2017 القاضي بتسمية عيطان حسن العيطان لعضوية مجلس الشعب لملء المقعد الشاغر عن القطاع (ب) في الدائرة الانتخابية لمحافظة دير الزور.

وفيما يلي نص المرسوم:

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور

وعلى احكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24-3-2014.

وعلى أحكام المرسوم رقم 272 تاريخ 11-9-2017.

وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للانتخابات المؤرخ في 30-9-2017.

يرسم ما يلي:

المادة (1) يسمى السيد عيطان حسن العيطان لعضوية مجلس الشعب عن الدور التشريعي الثاني لملء المقعد الشاغر عن القطاع (ب) في الدائرة الانتخابية لمحافظة دير الزور.