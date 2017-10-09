القريتين وعملية جراحية دقيقة

الحدث نيوز _أفرورا عيسى

تناقلت بعض وسائل التواصل الإجتماعي أخبارا عن قيام أهل مدينة القريتين في ريف حمص بنقض المصالحة التي أقامتها الدولة السورية فيها، في حين تحدثت مواقع أخرى عن تمكن الجيش العربي السوري من استعادتها والسيطرة التامة عليها.

وهذا مانفاه مصدر عسكري لـ الحدث نيوز قائلا: “تم الهجوم المنظم من عناصر المجموعات المسلحة على المدينة بأعداد كبيرة مع استخدام المفخخات في حين تموضع عناصر الجيش العربي السوري بشكل طوق محكم في محيط المدينة مع ارتفاع وتيرة الإشتباكات في الايام الماضية حيث استخدمت المجموعات المسلحة مختلف أنواع الأسلحة بالإضافة لمضادات العربات”.

وعن التكتيك العسكري المتبع حالياً على جبهة القريتين قالت مصادرنا الخاصة أنه يكمن بتضييق الخناق على المجموعات المسلحة عبر عمليات القضم والتقدم البطيء ورفع السواتر، ضمن عملية عسكرية تشبه العمليات الجراحية الدقيقة للوصول لأفضل نتيجة وأقل خسائر.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

