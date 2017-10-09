الكلام عن استقالة الحكومة غير صحيح

علّقت مصادر مشاركة في مأدبة رئيس اللقاء الديمقراطي النائب ​وليد جنبلاط​ ترتيب جنبلاط عشاءً في منزله في كليمنصو، التي جمعت إلى جانب رئيس مجلس النواب نبيه برّي و رئيس الحكومة الحريري، وزير المال علي حسن خليل والنائب وائل ​أبو فاعور​ وتيمور جنبلاط.، في اتصال مع “الأخبار”، على “الجَمْعَة” بالقول إنها “مسبقة الترتيب”، وإنها “تؤكّد أن لكلام الذي يتم تداوله عن إمكان ​استقالة​ الحكومة هو غير صحيح والجميع يؤيّد الاستقرار”.

من جهته، أكد أبو فاعور، أن “اللقاء ليس موجّهاً ضدّ أحد”، في إشارة إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

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