الكلام عن استقالة الحكومة غير صحيح

9 أكتوبر, 2017 - 8:57 صباحًا المصدر: الأخبار
الكلام عن استقالة الحكومة غير صحيح

علّقت مصادر مشاركة في مأدبة رئيس اللقاء الديمقراطي النائب ​وليد جنبلاط​ ترتيب جنبلاط عشاءً في منزله في كليمنصو، التي جمعت إلى جانب رئيس مجلس النواب نبيه برّي و رئيس الحكومة الحريري، وزير المال علي حسن خليل والنائب وائل ​أبو فاعور​ وتيمور جنبلاط.، في اتصال مع “الأخبار”، على “الجَمْعَة” بالقول إنها “مسبقة الترتيب”، وإنها “تؤكّد أن لكلام الذي يتم تداوله عن إمكان ​استقالة​ الحكومة هو غير صحيح والجميع يؤيّد الاستقرار”.

من جهته، أكد أبو فاعور، أن “اللقاء ليس موجّهاً ضدّ أحد”، في إشارة إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

المصدر: الأخبار
9 أكتوبر, 2017

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