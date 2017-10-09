لا “بيومترية” ولا غيرها.. الانتخابات ستجري كالمعتاد

نقلت صحيفة “الجمهورية” عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، قوله امام زواره حول الموضوع الانتخابي: “يبدو انّ الامور قد حسمت، ليس هناك من تسجيل مسبق ولا غير مسبق، ولا بطاقة بيومترية ولا غير بيومترية او ممغنطة او غير ذلك، الانتخابات ستجري بشكل طبيعي وكالمعتاد في أماكن تسجيل النفوس وببطاقة الهوية وجواز السفر”.

وحول ما اذا كان القانون الانتخابي يحتاج الى بعض التعديل، قال: “انّ التعديل غير مطروح، والقانون واضح”، مستغرباً في الوقت ذاته الحديث عن تأجيل الانتخابات النيابية المقررة في ايار المقبل، ورافضاً بشكل قاطع “ايّ تأجيل او بالأحرى اي تمديد جديد للمجلس النيابي حتى ولو كان لدقيقتين. وأكرّر، الزلزال وحده يعطّل الانتخابات، وليس اي شيء آخر”.

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