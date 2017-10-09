جابر: قانون الضرائب سيقر معدلاً

رأى عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​ياسين جابر​ في كلمة له خلال رعايتعه افتتاح معرض ” فنون عاشورائية “، بدعوة من تجمع شباب ​عربصاليم​ التطوعي أن “قانون ​الضرائب​ سيُقر معدلا وتستمر ​سلسلة الرتب والرواتب​ كما دُفعت في نهاية شهر أيلول، يستمر دفعها لكل الموظفين و​المعلمين​ والعسكريين والأمنيين في الأشهر القادمة لأنها حق لمن تعب واستحقها ولا صحة إطلاقاً لما يُحكى عن تعليق العمل ب​السلسلة​”، منوها بـ “​الجيش​ و​القوى الأمنية​ والأمن العام بشكل خاص لأنه بالأمس تم اكتشاف خلية اسرائيلية تعمل لصالح العدو الإسرائيلي في الداخل ال​لبنان​ي ، وبالفعل تسنى لي أن أطلع على بعض الصور لما تم اكتشافه لديهم من أسلحة ومن أدوات تفجير ولقد بلغت الوقاحة بأحدهم أنه كان يعلق نجمة داود على صدره وللأسف الشديد أنهم لبنانيون، وأود أن أتقدم بالتهنئة من جهاز الأمن العام على هذا الإنجاز، وعملية كهذه تذكرنا بالتصويب الإسرائيلي الأمني على لبنان وطيرانه الحربي والتجسسي لا يترك الأجواء الجنوبية واللبنانية لا ليلاً ولا نهاراً”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

