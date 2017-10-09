عشيرة منفذ عملية قصر السلام تتبرأ منه.. آخر ما فعله قبل الهجوم!

تبرأ مشايخ وأعيان ووجهاء قبيلة العوامر بالعرضيات، أمس الأحد، من منصور آل فهيد العامري، منفذ عملية قصر السلام في جدة.

ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن عم العامري شديد الأسف أن يصدر هذا العمل الإرهابي من أحد أبناء القبيلة، مؤكدا “التبرؤ منه”.

ومثله استنكر شيخ قبائل العوامر، محمد بن علي آل شاكر العامري الحادثة مؤكدا ” أنه يشرفنا أن ينتمي إلينا هذا الإرهابي”.

من جانب آخر تداولت وسائل إعلام سعودية تصرفا غريبا قبل يومين من الحادث، حيث أخذ زوجته الحامل، وذهب بها لقرية بجانب الليث، وأجلسها هناك، في نية مبيتة على ما يبدو لما أراد فعله.

وأشار المصدر، إلى أن منصور العامري، أنهى دراسته الثانوية، وكان موظفا في القطاع الخاص، ويسكن مع والده في جدة، ولديه ابنة وينتظر مولوده الثاني، مؤكدا أنه كان يعيش حياة طبيعية جدا، حيث لم تظهر عليه علامات تطرف من أي نوع.

يُذكر أن وزارة الداخلية قد أعلنت عن مقتل رجلي أمن وإصابة آخرين، إثر تعرض نقطة حراسة تابعة لقصر السلام بجدة لإطلاق نار.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

