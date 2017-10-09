الجيش التركي يعلن بدء عملياته في إدلب

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش التركي، اليوم الاثنين، بدء عملية عسكرية في محافظة إدلب الواقعة في الشمال السوري.

وقالت رئاسة الأركان، في تصريح: “إن الجيش التركي عبر الحدود السورية ودخل إلى الأراضي التابعة لإدلب يوم 8 أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك طبقا للاتفاق، الذي تم التوصل إليه في أستانا”.

وأوضحت رئاسة الأركان، في تصريحها، أن الجيش نفذ عملية استطلاعية، تمهيدا لنشر قوات في نقاط المراقبة، بهدف تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن في وقت سابق، أن أنقرة وحلفاءها شرعوا في اتخاذ إجراءات في محافظة إدلب من أجل تأمين منطقة تخفيف التوتر المتفق عليها مع روسيا وإيران في مفاوضات أستانا.

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