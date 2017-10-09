روسيا تشتري حصة في أكبر حقل غاز مصري بالمتوسط

أنهت شركة “روس نفط” الروسية للطاقة، صفقة شراء 30% من مشروع “ظهر” المصري للغاز، من شركة “إيني” الإيطالية.

وجاء في بيان الشركة الروسية: “بلغت قيمة شراء (روس نفط) حصة في حقل (ظهر) للغاز، نحو 1.125 مليار دولار، كما سنعوّض شركة (إيني) عن التكاليف التي أنفقتها في المشروع”.

وهكذا، تصبح “روس نفط” طرفا في مشروع تطوير أكبر حقل للغاز في البحر الأبيض المتوسط، جنبا إلى جنب مع شركات عالمية، بحيث توزع الحصص بعد هذه الصفقة لتصبح 30% للشركة الروسية، و60% لشركة (إيني) الإيطالية، و10% لـ”بريتش بتروليوم” البريطانية.

وفي ديسمبر 2016، وقعت “روس نفط” اتفاقا للحصول على حصة 30% من “إيني” (مع خيار لشراء 5% إضافية)، في المشروع الذي يعتبر من أهم الاكتشافات في السنوات الأخيرة.

ومن المتوقع أن يبدأ الحقل بالإنتاج قبل نهاية العام الجاري، إذ سيتم أولا تزويد السوق المحلية بالغاز، ومن ثم سيصدّر للسوق الخارجية.

وتعد “روس نفط” من الشركات ذات الأهمية الاستراتيجية لأسواق الشرق الأوسط وأوروبا لما تمتلكه من خبرة طويلة في مجال تطوير الحقول البحرية.

وفي عام 2017، وقعت “روس نفط ترادينغ” التابعة لـ”روس نفط” مع Egyptian Natural Gas Holding عقدا لتسليم 10 شحنات من الغاز الطبيعي المسال بنحو 0.6 مليون طن. سلمت منها 0.129 مليون طن خلال النصف الأول من العام الجاري، بقيمة 3 مليارات روبل.

الدولار= 58 روبلا

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