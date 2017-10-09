تهنئة سعودية للسيسي بتأهل المنتخب المصري

هنأ ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي، بتأهل المنتخب المصري لكرة القدم إلى بطولة كأس العالم ” روسيا 2018″.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصل بالسيسي بعد فوز المنتخب المصري على نظيره الكونغولي، بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، في الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

وأشارت الوكالة إلى أن ولي العهد السعودي “أشاد بما أظهره المنتخب المصري من أداء متميز ومستوى مشرف في التصفيات الإفريقية، متمنيًا له كل التوفيق والنجاح في نهائيات كأس العالم”.

وحسم المنتخب المصري تأهله إلى كأس العالم بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الخامسة، يليه منتخب أوغندا في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ثم غانا في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وأخيرا الكونغو برصيد نقطة واحدة.