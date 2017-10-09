الكويت : تفاؤل بإمكانية حل الأزمة الخليجية!

نقلت صحيفة “الراي” الكويتية، أمس الأحد، عن مصدر دبلوماسي كويتي رفيع أن الأيام المقبلة ستشهد نشاطا يعزز التفاؤل بإمكانية حل الأزمة الخليجية.

وذكرت الصحيفة أن عميد السلك الدبلوماسي، سفير الكويت لدى مملكة البحرين، الشيخ عزام الصباح، كشف أن الأيام المقبلة ستشهد تحركات دبلوماسية تعزز أجواء التفاؤل بحل الأزمة الخليجية.

وشدد السفير الكويتي لدى البحرين، خلال تصريح صحفي على أن ” القمة الخليجية بالكويت ستفتح صفحة مضيئة في مسيرة التعاون الخليجي، وإنها ستشهد نهاية مفرحة للاختلافات الخليجية”.

كما رأى عزام الصباح أن “حكمة قادة مجلس التعاون وحرصهم على تعزيز اللحمة الخليجية لمواجهة التحديات الاستراتيجية المتصاعدة في المنطقة ستعزز أجواء التفاؤل، وأن الأيام المقبلة ستشهد تحركات دبلوماسية في هذا الإطار”