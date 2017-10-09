سورييين يقومون بتهريب مسلحين أكراد من اللاذقية

وقفت الشرطة التركية، اليوم الاثنين، 3 بحارة سوريين في ولاية موغلا جنوب غرب البلاد، بتهمة نقل عناصر من تنظيم “حزب العمال الكردستاني” من سوريا إلى تركيا عبر البحر.

وأفادت وكالة “الأناضول” الرسمية، نقلا عن مصادر أمنية في المنطقة، بأن فرق مكافحة الإرهاب في الولاية المطلة على بحر إيجه تلقت معلومات استخباراتية بقيام بحارة سوريين بنقل “إرهابيين” من مدينة اللاذقية السورية إلى موغلا.

وأضافت الوكالة أن فرق الأمن نفذت عملية في قضاء سيدي كمر أوقفت خلالها 3 بحارة سوريين و”إرهابيا” ينتمي إلى “حزب العمال الكردستاني”، حيث جرت إحالتهم إلى القصر العدلي.

يذكر أن السلطات التركية تخوض منذ عدة عقود مواجهة مسلحة مع “حزب العمال الكردستاني”، المصنف “إرهابيا” من قبل أنقرة.

وجرى استئناف النزاع بين الجانبين في يوليو/تموز من العام 2015 بعد انهيار الهدنة التي كانت سارية في البلد منذ مارس/آذار من العام 2013.

وتتهم السلطات التركية التنظيم الكردي المسلح بقتل أكثر من 1200 مدني ورجل أمن في البلاد منذ ذلك التاريخ.

ومن الجدير بالذكر في هذا السياق أن المناطق السورية الشمالية يعمل على أراضيها بنشاط تحالف “قوات سوريا الديمقراطية”، الذي يخوض معارك ضد تنظيم “داعش”، وتتمثل قوته العسكرية الأساسية بـ”وحدات حماية الشعب” الكردية.

وتعتبر تركيا “قوات سوريا الديمقراطية” حليفة لـ”حزب العمال الكردستاني”، وتنفذ قواتها، الموجودة في شمال سوريا منذ تنفيذ عملية “درع الفرات”، اشتباكات من حين إلى آخر مع المسلحين الأكراد في المنطقة.

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